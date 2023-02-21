Osmaniye’de görev yapan Altındağ Belediyesi personelleri alkışlarla uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye’de görev yapan Altındağ Belediyesi personelleri Ankara’ya alkışlarla uğurlandı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye’de olan Altındağ Belediyesi personelinin bir bölümü görev değişimi için Ankara’ya dönerken Osmaniyeli depremzede vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı.