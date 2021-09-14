Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Adana’nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Andırın çevresi, Mersin’in kuzey kesimleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerinde bölgede beklenen en yüksek sıcaklarlar ise Osmaniye’de 32, Mersin’de 33, Adana’da 33, Gaziantep’te 31, Hatay’da 30, Kilis’te 31 ve Kahramanmaraş’ta 32 derece olacak.