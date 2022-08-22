Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adana ve Osmaniye’nin genelinde Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş’ın batısı ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve batı yönler ile iç ve yüksek kesimlerde kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde bölgede beklenen en yüksek sıcaklarlar ise Osmaniye’de 33, Mersin’de 32, Adana’da 34, Gaziantep’te 35, Hatay’da 30, Kilis’te 35 ve Kahramanmaraş’ta 36 derece olacak.