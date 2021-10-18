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Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

OSMANİYE 18.10.2021, 11:05
Osmaniye’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif batı ve kuzey yönlerden zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde bölgede beklenen en yüksek sıcaklarlar ise Osmaniye’de 26, Mersin’de 27, Adana’da 29, Gaziantep’te 24, Hatay’da 23, Kilis’te 31 ve Kahramanmaraş’ta 26 derece olacak.

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