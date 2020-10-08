Osmaniye’de Dünya Mimarlar Günü kutlandı

Osmaniye’de Dünya Mimarlar Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mimarlar Odası İl Temsilcisi Halise Şen ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtına çelenk sunumu yaparak saygı duruşunda bulundular.

TMMOB Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Halise Bilici Şen, “2020 yılının başından bu yana yaşadığımız pandemi süreci hepimize yaşam biçimlerimizi, üretim-tüketim alışkanlıklarımız ile doğa, çevre ve sosyal sorunlar karşısındaki duyarlılıklarımızı gözden geçirmemiz gereğini yeniden hatırlattı” dedi.

Uluslararası Mimarlar Birliğinin teması ışığında düşünüldüğünde, bugün kentsel ve mimari tasarım süreçlerinin çağdaş, bilimsel araştırmalar rehberliğinde, uzman katkılarıyla ve toplumsal, yerel katılımlarla desteklenmesi anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Şen, "Bu anlayışın kapsayıcı, yenilikçi tartışmalarla, günümüz olanaklarını kullanan yenilikçi yöntemlerle yaşama taşınabilmesi ise hepimizin sağlıklı yaşam çevrelerinin olmazsa olmaz koşuludur. Türkiye Mimarlar Odası olarak mesleğimizin ve meslektaşlarımızın daha sağlıklı, kaliteli, güvenli bir kentsel gelecek için üstlendiği önemli rolü ve bunun ortak geleceğimiz açısından yaşamsal değerini kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz” dedi.