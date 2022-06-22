Osmaniye’de ‘Dünya Antrenörler Günü’ kutlandı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 21 Haziran Dünya Antrenörler Günü atletizm pistinde coşkuyla kutlandı.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay’ın kutlama ateşini yakmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya video mesajları ile antrenörlerin günlerini kutladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, “Sporun içinden gelen biri olarak antrenörlerimizin çalışmalarındaki gayreti çok iyi biliyorum. İl müdürlüğü olarak sadece başarıya odaklanmanız, sosyal, değerlerine sahip çıkan sporcular yetiştirmeniz için en güzel çalışma ortamını sağlamak her zaman önceliğimiz olacaktır. Başarılarınızla gurur duyuyor, Ulusal ve uluslararası arenada yeni başarılara imza atacağınıza inanıyoruz. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ise, “Osmaniye’miz çok güzel spor tesislerine sahip. Siz işinin erbabı genç, dinamik antrenörlerimizle de başarılı sporcuların yanında sağlıklı bir toplum için her türlü ortam mevcut. Böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eder antrenörler gününüzü tebrik ederim” diye konuştu.

Havai fişek gösterisi, dilek feneri ve balonların gökyüzüne salınmasını ardından müzik ve eğlence ile devam eden program toplu fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.