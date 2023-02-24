Osmaniye’de depremzede çocuklar, Kültür Ve Turizm Bakanlığının etkinlikleriyle moral buluyor

Osmaniye’de depremzedeler için kurulan çadırlarda yaşayan çocukları eğlendirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir dizi etkinlik düzenlaniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından Osmaniye Tosyalı Spor Kompleksi çadır alanında depremzede çocuklara "Eninin Kalbi" adlı çocuk oyunu sergilendi. İlgiyle izlenen oyunla çocukların neşeli olduğu gözlendi.

Gezici kütüphane otobüsü, depremzede çocukların yaralarını sarıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından Osmaniye’ye tahsis edilen gezici kütüphane, depremden dolayı kurulmuş olan çadır kentlerde dolaşarak, çocuklarla yakından ilgilenip hediye kitaplarla onlara moral veriyor. Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Emine Keskiner İl Halk Kütüphanesi Gezici Kütüphane aracı, il merkezinde ve köylerde, evleri yıkılan ve depremden dolayı kurulmuş olan çadır kentleri dolaşıyor. Gezici kütüphaneyi ziyarete gelen çocuklara, çeşitli kitaplar hediye ediliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, çocuklara kitap okuma yarışmaları, hikaye ve masal anlatıcılığı etkinliğinin yanı sıra kütüphane hakkında bilgilerin de verildiğini belirtti. Torun, “Çocukların acısını bir nevi unutturmak, onlara moral vermek amacıyla sahada çeşitli kitaplar vererek kurum olarak yakından ilgileniyoruz” dedi.

Farklı illerdeki öğrencilerden gönderilen hikaye kitaplarına yazılan güzel sözler çadır kentte yaşayan halkı ve çocukları mutlu ederken, kitapların birinden, “Merhaba değerli arkadaşım. Ben Hüma, 5 yaşındayım. Sizler için dua ediyorum. Belki bir gün bu oyuncaklarla birlikte oynarız. Sizi seviyorum” notu çıktı. Bir başkasında ise “Canım arkadaşım bu boyalar ile güzel güzel resimler yaparsın inşallah. Sizi çok seviyoruz" yazısı çıktı