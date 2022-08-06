Osmaniye’de çocuk trafik eğitim parkı ve sosyal alanlar projesine start verildi

Osmaniye Belediyesi tarafından Fakıuşağı Mahallesi’nde yapılacak olan çocuk trafik eğitim parkı ve sosyal alanlar projesine başlanıldı.

Osmaniye Belediyesi, Fakıuşağı Mahallesi’nde 12 bin metrekare alan üzerine projelendirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve Sosyal Alanlar Projesi’nin yapımına başladı. İçişleri Bakanlığı’nın destekleriyle Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Valiliği tarafından imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçecek olan projede çocukların trafik konusunda bilgilerini ve farkındalıklarını arttırılması amaçlanıyor. Tamamlanmasıyla birlikte Osmaniyeli vatandaşların hizmetine sunulacak olan Çocuk Trafik Eğitim Parkı ve Sosyal Alanlar Projesi sayesinde çocukların bu alanda eğlenerek öğrendikleri bilgileri aileleri ve çevresiyle paylaşarak farkındalığı arttırmak ve trafik kural ihlallerinin azalmasının sağlanması hedeflendi.

Proje tamamlandığında içerisinde yeşil alan, eğitim pisti alanı, otopark, kafeterya alanı ile idari bina yer alacak.