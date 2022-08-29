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Osmaniye’de çıkan anız yangını söndürüldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
OSMANİYE 29.08.2022, 15:54
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karabacak Köyü’nde hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden ve çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
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