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Osmaniye’de çıkan anız büyümeden söndürüldü
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
OSMANİYE 28.08.2022, 10:41
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Narlıkışla köyü yolu üzerinde hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
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