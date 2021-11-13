Osmaniye’de çiftçilere 19 gün su verilmeyecek

Osmaniye’de bulunan Aslantaş Barajı hidroelektrik santraline otomatik filtre takılmasından dolayı çiftçilere 19 gün boyunca su verilmeyecek.

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aslantaş Barajı hidroelektrik santralinde otomatik filtre montajı yapılacağından dolayı 15 Kasım 2021 tarihi ile 04 Aralık 2021 tarihleri arasında sulama tesislerine su verilmeyecektir. Çiftçilerimizin ekim-dikim ve sulama programlarını buna göre ayarlamaları gerekmektedir” denildi.