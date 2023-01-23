Osmaniye’de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 150 kişi yakalandı, 7’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta kent genelinde farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda arama kaydı bulunan 150 şahıs yakalandı. Yakalanan bazı şüphelilerden ise 1 adet çalıntı araç, 5 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı motorsiklet, buluntu inşaat demiri, 90 adet uyuşturucu hap, 60,61 gr metamfetamin, 1.5 adet coptagon, 1,83 gr esrar, 1,43 gr eroin ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si tutuklandı.