Osmaniye’de bütçenin yüzde 54’ü ulaşım ve haberleşmeye

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 2020 yılında sektörler içerisinde en çok ödeneğin yüzde 54,8’lik pay ile ulaştırma-haberleşme sektörüne, daha sonra yüzde 19’luk pay ile sağlık sektörüne ve yüzde 12’lik pay ile de eğitim sektörüne verildiğini açıkladı.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 dönemi 4. toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonunda yapılan toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanısıra Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantının başında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye’de 2020 yılında toplam bedeli 3 Milyar 646 Milyon 808 Bin TL olan 159 adet proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bu projelere ayrılan ödenek miktarının 597 Milyon 652 Bin TL olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz, "2020 yılı dönem sonu itibariyle 268 Milyon 471 Bin TL harcama yapılarak yüzde 45 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında İlimizde gerçekleşen yatırımlar; tarım, turizm, sağlık, enerji, ulaştırma-haberleşme, eğitim, diğer kamu hizmetleri olmak üzere 8 temel sektörde toplanmıştır. Bu sektörler içerisinde en çok ödeneğin; yüzde 54,8’lik pay ile ulaştırma-haberleşme sektörüne, daha sonra yüzde 19’luk pay ile sağlık sektörüne ve yüzde 12’lik pay ile de eğitim sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2020 yılında yatırım programında bulunan 159 adet projenin; 45 adedi bitirilmiş, 81 adedinin yapımı devam etmekte, 4 adedi ihale aşamasında, 3 adedinin yer teslimi yapılmış, 4 adedi tasfiye edilmiş, 22 adedine ise henüz başlanılamamıştır. Son olarak kurumlarımızın yatırımlarını İl Yatırım Takip Sistemine zamanında ve eksiksiz olarak girdikleri görülmüştür. Kurumlarımıza gerekli hassasiyeti gösterdiklerinden dolayı teşekkür eder, İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılı 4. Toplantısının, İlimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.” diye konuştu.

Toplantının devamında; Osmaniye Belediyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İlbank A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü, MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 18. Bölge Müdürlüğü, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, T.C.D.D 6. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Organize Sanayi Müdürlüğü yetkilileri biten ve devam etmekte olan projeleri hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Toplantının son bölümünde, katılım ve katkıları nedeniyle herkese teşekkür eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Öncelikle İlimizde yapılan yatırımlar, çalışmalar ve faaliyetlerden dolayı hepinizi kutluyorum. 4 aydır beraber çalışıyoruz, bu süreçte genel anlamda iyi bir performans gösterildiğine şahit olmaktan çok mutluyum. Bu çalışmalarımızı aynı heyecanla, aynı koordinasyonla sürdürmeliyiz.”diye konuştu. Kurumlar arasındaki koordinasyon ve iletişimin önemine dikkat çeken Vali Yılmaz, “Bölge Müdürlerimiz, Kurum Müdürlerimiz, Kaymakamlarımız kendi alanlarında en iyisini yapmaya gayret etmeliler. Ben kendi adıma bu gayreti gösteriyorum. Sizlerden de aynı gayreti bekliyorum”dedi.

Sözlerinin devamında vatandaş memnuniyetinin önemli olduğunu belirten Vali Yılmaz, “Vatandaşımızın işlerini kolaylaştıralım. Kuruma giden vatandaşlarımız oradan memnun ayrılmalı, Allah devletimizden razı olsun demeli. Vatandaşlarımıza yakın ilgi göstermeli, vatandaşımızın işini yapmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Dünyada eşine az rastlanır bir millete hizmet ediyoruz. Biz bu insanlara hizmet etmekten her zaman mutluluk ve gurur duymalıyız. ”dedi.

Korona virüsle yapılan mücadelenin herkesin ortak mücadelesi olduğunu da vurgulayan Vali Yılmaz, “Bugün yaptığımız denetimlerde vatandaşımızın tedbirlere uymaya gayret ettiğini gördük. Uymayan vatandaşlarımızın mutlaka uyması için hepimiz gayret göstermeliyiz. Bunu hepimiz görev bilmeliyiz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız. Asla rehavete kapılmamalıyız. Dolayısıyla hepimize önemli görevler düşüyor”diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz, toplantıya katılan herkese teşekkür ederek, sözlerine son verdi.