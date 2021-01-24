Osmaniye’de birinci doz aşılama tamamlandı

Osmaniye’de sağlık çalışanlarına uygulanan birinci doz korona virüs aşısı tamamlanırken, ikinci evre olan 85 yaş üstü vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel ve resmi sağlık kuruluşlarında görev yapan, gönüllü sağlık personellerine uygulanan ilk doz aşılama tamamlandı. Aşı uygulamasının ikinci evresi olan 85 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanmaya başlanan korona virüs aşılarını sağlık personelleri evleri ziyaret ederek uyguluyor.

Aşılamanın ikinci evresinin başladığını ifade eden Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, “İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından ilimizdeki özel ve resmi sağlık kuruluşlarındaki gönüllü tüm sağlık personeline korona virüs aşısının 1. doz uygulaması tamamlandı. Aşılama çalışmalarının 2. evresi olan 85 yaş ve üzeri aşılamalarımız da başladı. Huzurevi ve koruma evleri ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanması yapılıyor. 90 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan sağlık kuruluşuna gelemeyecek durumda olanları sağlık ekiplerimiz evlerinde ziyaret ederek aşıları yapılmaktadır” dedi.

85 yaş üstü vatandaşların MHRS üzerinden aşı olmaları için randevu oluşturmalarının önemine değinen Öznavruz, “85 yaş üstü aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilerek randevusunu oluşturmalıdır. Randevusunu oluşturan 85 yaş üstü vatandaşlarımız E-nabız ve MHRS sisteminden hangi sağlık kuruluşumuza yönlendiriliyor ise oraya giderek aşılarını yaptırabilirler. 85 yaş üstü aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız MHRS sisteminden devlet hastaneleri, özel hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri veya ilçe sağlık müdürlüğü gibi ilgili birimlerden birini seçerek aşılarını yaptırabilirler. 85 yaş ve üzerinde bir an önce aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız randevularını bir an önce oluşturmaları toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda korona virüs aşılamasında öncelik sırasına göre tüm vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlayarak, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine ilimizde uygulamaya devam ettiğimizde bu hastalıktan kurtulacak gücümüz olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.