Osmaniye’de Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

Osmaniye Belediyesi korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde maske dağıtımı yaptı. Vatandaşların hijyen ve sosyal mesafe konusunda da bilgilendirdiği çalışmalarda Başkan Kadir Kara, virüs tamamen bitene kadar kentin her noktasında olmaya kararlı olduklarını söyledi.

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği Osmaniye’de korona virüsle mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık Amirliği ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra Kültür Müdürlüğüne bağlı sosyal destek ekipleri tarafından çarşı merkezlerinde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda maske dağıtımı yapıyor. Ayrıca belediye ekipleri tarafından vatandaşlara Covid-19 salgınına karşı bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

Korona virüs bitene kadar kentin her noktasında olacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniyeli hemşerilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Birlikte yaşadığımız şehrimizde bu mücadeleyi Allah’ın izni ile yine birlikte kazanacağız. Kentimizin her noktasında çalışmalarımızı ve mücadelemizi istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Hemşerilerimizin sağlığı için virüs tamamen bitene kadar kentimizin her noktasında olmaya kararlıyız. Birlikte yürüttüğümüz bu mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayati önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Dolmuş duraklarını, meydan ve parklarımızı, iş yerlerini, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı alanları ve vaka görülen binaların ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin Osmaniye ve Osmaniyeliler üzerindeki hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda Osmaniye Belediyesi olarak tüm gücümüzle şehrimizin her alanında vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.