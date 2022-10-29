Osmaniye’de ’Bayrak Yürüyüşü’ düzenlendi

Osmaniye’de Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı eşliğinde “Bayrak Yürüyüşü” yapıldı.

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı eşliğinde “Bayrak Yürüyüşü” düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaş ellerinde fener ve Türk bayraklarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüşe öğrenciler de omuzlarında taşıdığı 300 metrelik Türk bayrağıyla eşlik etti.