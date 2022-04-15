Osmaniye’de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Şehit Asker Kemal Keskin Mahallesi Kızılca Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylı ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki bakır kabloyu çalan şüphelinin A.C. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen baskınla A.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.