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Osmaniye’de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE 24.06.2022, 12:19
Osmaniye’de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli’de bulunan bağ, bahçe ve tarladan çit teli gibi malzemelerin çalındığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından malzemeleri çalan şahısların R.B. ile M.B. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahısları yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından R.B. ve M.B. isimli hırsızlık şüphelisi şahıslar adliyeye sevk edilirken ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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