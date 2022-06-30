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Osmaniye’de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE 30.06.2022, 12:26
Osmaniye’de bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bağ, bahçe ve tarladan hırsızlık yapan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde bulunan bağ, bahçe ve tarladan çit teli ve demirlerinin çalındığı ihbarını alan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı konuya ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından malzemeleri çalan şahsın O.M. olduğu tespit edildi. Adresi belirlenen şüpheli şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.M. isimli hırsızlık şüphelisi şahıs adliyeye sevk edilirken ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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