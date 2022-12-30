Osmaniye’de ATA projesi çerçevesinde aileler ziyaret ediliyor

Osmaniye’de ATA projesi çerçevesinde yaşlı, hasta ve engeli bulunan ailelere ziyaretlerin devam ettiği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi’nin evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik başlattığı ATA Projesi çerçevesinde aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ettiği aktarıldı. ‘Evimde Mutluyum’ sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde banyo yaptırılması, saç-sakal bakımı, tırnak kesimi gibi verilen hizmetlerin yanında yaşlılar ve özel bakıma ihtiyaç duyan aileler de belirli aralıklarla ziyaret edildiği ifade edildi. Ziyarette ailelerle sohbet eden belediye personelleri bir yandan yaşlı ve özel bakıma ihtiyaç duyan vatandaşları yalnız bırakmazken bir yandan da gelen talepleri dinliyor. Aileler tarafından personellere iletilen talepleri ise sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde karşılandığı kaydedildi.

Vatandaşların daima yanında olduklarına değinen Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, “Belediyemiz tarafından başlatılan ATA Projesi çerçevesinde Belediye Başkanımız Kadir Kara’nın talimatları doğrultusunda yaşlılarımızı ve özel bakıma ihtiyaç duyan ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Büyüklerimiz ve aile bireyleri ile sohbet ederek onlara hem yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz hem de taleplerini dinliyoruz. Ailelerimizden gelen talepler olursa karşılamaya çalışıyoruz. Ailelerimizi yalnız bırakmayarak belirli aralıkla ziyaret etmeye devam edeceğiz”dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler de, belediye personellerinin kendilerini yalnız bırakmadığını, ihtiyaçlarını karşılayıp eksiklerini giderdiklerini ifade etti.