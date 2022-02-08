Osmaniye’de asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 164 kişiden 9’u tutuklandı

Osmaniye’de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 164 kişiden 9’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 8’i av tüfeği 11’i tabanca olmak üzere 19 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 164 kişiden 9’u tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet şarjör, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet çalıntı araç, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 6 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet çalıntı bisiklet, 3 adet çalıntı matkap, 1 adet çalıntı kesici delici alet, 1 adet çalıntı kaynak makinası, değişik miktarda çalıntı elektrik kablosu, 1 adet çalıntı televizyon, 4 adet çalıntı akü, 1 adet çalıntı tost makinası, 2 adet çalıntı jeneratör, 2 adet çalıntı zirai ilaç pompası, 1 adet çalıntı alüminyum kazan, 10,85 gram eroin, 8,04 gram metamfetamin, değişik miktarlarda kenevir tohumu ile 1,74 gram esrar ele geçirildi.