banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
Dolar 9,50 seviyesinde
Dolar 9,50 seviyesinde
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!
Dünya Gazeteciler Günü kutlu olsun!

Osmaniye’de asayiş uygulamaları

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 241 şahıstan 16’sı tutuklandı.

OSMANİYE 22.10.2021, 09:22
Osmaniye’de asayiş uygulamaları

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 241 şahıstan 16’sı tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 11-21 Ekim tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 241 şahıstan 16’sı tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 18 adet şarjör, 82 adet mermi, 6 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 11 adet motosiklet, 1 adet otomobil, 1 adet televizyon, 1 adet teyp, 1 adet bilgisayar, 4 adet delici kesici alet, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın kolye, 1 adet tam altın, 1 adet yüzük ile 92 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2