Osmaniye’de asayiş olaylarında 4 tutuklama

Osmaniye’de polisin son bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında aranan 74 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, şüpheli 74 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 5 dolu kapsül ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.