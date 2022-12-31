Osmaniye’de alkol gözlüğü takıp penaltı atarak trafik eğitimi aldılar

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alkolün sürücüler üzerindeki etkisini gösteren ve alkollü araç kullanımının trafik kazalarının oluşumundaki rolü konusunda bir farkındalık oluşturmak amacı ile alkol gözlüğü takılarak trafik eğitimi verildi.

Sürücüleri trafik canavarına dönüştüren alkollü araç kullanımının insanlar üzerinde bıraktığı korkutucu etkilerin hissiyatını yaşatmak amacıyla kurulan trafik standında vatandaşlar alkollü araç kullanımı konularında bilgilendirildi ve uygulamalı olarak alkol gözlüğü ile penaltı atışı yaptırıldı. Yapılan farkındalık çalışmasına 648 vatandaş katılım sağladı.