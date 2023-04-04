Osmaniye’de afetzedeler mahalle iftarında buluştu

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında binlerce afetzede aynı sofrada oruçlarını açtı.

Osmaniye Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin kentte en çok hasara neden olduğu Rahime Hatun Mahallesinde ilk mahalle iftar programını gerçekleştirdi. İftar öncesinde alana gelen Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Belediye Başkanı Kadir Kara, konuşmasında, "Çok kısa bir süre önce Osmaniye ve 11 ilimizde maalesef büyük bir asrın felaketi yaşandı. Bu asrın felaketi içerisinde devlet, bütün imkan ve kaynaklarıyla her yere yetişmeye çalıştı” dedi.

Depremin ilk dakikalarından itibaren alanda olduğunu ve kurtarma çalışmalarına bizzat katıldığını kaydeden Başkan Kara, “Depremin hemen ardından dışarı çıktığım da bir apartmanın yanından geçerken bir kadını gördüm, yaralıydı ve enkaz altından zorluklarla bazı vatandaşlarımızın da yardımıyla çıkarttık. Saat 04.30 ile 08.30 arasında biz Yadigar Fırınının olduğu bölgede insanları kurtarmaya çalışıyorduk. Ben bizzat enkazların içerisindeydim. Deprem günü ilk verdiğim talimatım şuydu, sabah saat 5’de çorba istiyorum, hemşerilerime çorba dağıtacağım diye kesin bir talimat verdim. Hemen ardından iki tane Aşevi tırı aracından yaptırdık, seyyar çamaşırhane yaptırdık. Bunların yanı sıra sizlerin kullanabileceği, wc, duş kabinleri gibi yerler yaptırdık. Afetten en çok etkilenen Rahime Hatun Mahallesi, Esenevler Mahallesi. Tüm hemşerilerimize eşit bir şekilde yardımları ulaştırmaya çalıştık” dedi.

Belediyenin görevinin sadece yol yapmak olmadığını ifade eden Kara, "Başımıza gelen bu felaketten kurtulmak için hep birlikte dua etmek için geldim. Yüce Mevla’m bir daha bu millete böyle bir felaket yaşatmasın. Allah’ım hiçbir acı göstermesin. Mevla’m sizleri korusun ve esirgesin ”diye konuştu.

Afetzedeler, iftar sonrası sinema tırında film izledi

Konuşmanın ardından okunan Kur’an-ı Kerim sonrasında dualar edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte, alanda kurulan sofrada yaklaşık bin 500 afetzede, Belediye Başkanı Kara, başkan yarımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte oruçlarını açtı. Vatandaşlar, Başkan Kara’ya, afetin ardından mahalleliyi iftar sofrasında buluşturduğu için teşekkür etti.

İftar programının ardından ise çocuklar aileleriyle, sahne tırındaki dev ekrandan, Yeşilçam’ın en çok sevilenlerinden olan ’Tosun Paşa’ filmini izlemedi.