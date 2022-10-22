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Osmaniye’de 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye’de 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
OSMANİYE 22.10.2022, 08:50
Osmaniye’de 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan V.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Adliyeye sevk edilen V.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.