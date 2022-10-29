Osmaniye’de 7 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 7 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri 7 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışama başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayları gerçekleştiren şahsın S.E.A. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüpheli baskınla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.