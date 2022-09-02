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Osmaniye’de 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
OSMANİYE 02.09.2022, 09:00
Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.G. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen E.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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