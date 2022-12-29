Son Dakika
Osmaniye’de 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
OSMANİYE 29.12.2022, 14:53 29.12.2022, 15:13
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.M. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.M. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.