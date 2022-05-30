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Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE 30.05.2022, 18:03
Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, saat 17.32’de merkez üssü Osmaniye’nin Orhaniye kasabası olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Orhaniye kasabasının yanı sıra Osmaniye merkez, Kadirli ilçesi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

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