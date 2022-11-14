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Osmaniye’de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Osmaniye’de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
OSMANİYE 14.11.2022, 07:57
Osmaniye’de 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan N.Ç. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin adından adliyeye sevk edilen N.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.