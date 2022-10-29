Osmaniye’de 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 3 yıl 3 ay 11 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay 11 gün hapis cezası bulunan H.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen H.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.