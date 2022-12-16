Osmaniye’de 216 bin 340 makaron ele geçirildi

Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda 208 bin 600 boş, 7 bin 700 dal dolu olmak üzere toplam 216 bin 340 adet makaronla 11 bin 863 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, toplam 48 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 7 bin 740 adet içi dolu, 208 bin 600 adet içi boş makaron, 11 bin 863 paket kaçak sigara, 10 kilo 400 gram nargile tütünü, 14 bin 520 litre kaçak akaryakıt, 52 adet sikke, 9 tarihi eser obje,13 adet sahte 100 TL banknot ve 2 adet nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.