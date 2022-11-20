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Osmaniye’de 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

OSMANİYE 20.11.2022, 09:18
Osmaniye’de 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

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