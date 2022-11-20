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MSB: “Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere ‘PENÇE KILIÇ’ hava harekâtı icra edilmiştir”
MSB: "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla;
Osmaniye’de 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
OSMANİYE 20.11.2022, 09:18
Osmaniye’de düzenlenen operasyonlarda 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen ilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cep telefonu kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 175 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.