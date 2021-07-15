Osmaniye’de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Osmaniye’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Karaçay Çevre Yolu mevkiinde 2017 yılında oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na kent protokolü şehit aileleri tarafından mavi servi, zeytin, defne ve keçiboynuzu fidanları dikildi.

Vali Erdinç Yılmaz etkinlikte yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanımıza yeni fidanlar diktik. Bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" dedi.

Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile 15 Temmuz şehidi polis memuru Mehmet Karacatilki’nin ailesi katıldı.