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Osmaniye’de “15 Temmuz” fotoğraf sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

OSMANİYE 15.07.2022, 18:06
Osmaniye’de “15 Temmuz” fotoğraf sergisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Osmaniye Valiliği öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisi açıldı. Açılış öncesinde sergi hakkında bilgi veren Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Cuma Aksu, 50 fotoğrafın yer aldığı serginin pazar gününe kadar açık olacağını söyledi. "Hayırlı olsun" dilekleri ile serginin açılışını yapan Vali Erdinç Yılmaz, sergiyi gezdi. Vali Yılmaz, sergide emeği ve katkısı olan herkesi tebrik etti.

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