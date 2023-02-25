Osmaniye’de 1378 köy evi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Osmaniye’ye bin 378 köy evi yapılacağı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ilde konutların yanı sıra köy evleri de yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 73 bin 972 köy evi yapılacağı öğrenilirken Osmaniye’ye de bin 378 köy evi yapılacağı belirlendi. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerin ahırı, bahçesi, özgün mimarisi olacağı belirtildi.

Osmaniye’de, kesinleşen rezerv alanlara 9 bin 550 konut, 1378 köy evi yapılacak. Osmaniye Merkez’de, belirlenen alanlara etaplar halinde toplam 7 bin konut inşa edilecek.