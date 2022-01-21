banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Dün 50 liraydı, bugün 35’e düştü!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 arttı!
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
İkinci el araç alacaklar bu hileye dikkat
Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Osmaniye’de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Osmaniye’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 137 bin 162 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

OSMANİYE 21.01.2022, 13:43
Osmaniye’de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Osmaniye’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 137 bin 162 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Münire Hanım İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Osmaniye genelinde 137 bin 162 öğrencinin karne aldığını ifade eden Vali Yılmaz, eğitim ve öğretimin ikinci dönemde de aynı heyecan ve istekle devam edeceğini söyledi.

Yarıyıl tatilinde öğrencilere bol bol kitap okumaları gerektiğini hatırlatan Vali Yılmaz, “6 Eylül 2021 tarihinde, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi ilimizde de başlamıştı. Bugün 1’inci dönemi tamamlamış bulunuyoruz. 493 okulumuzda, 9 bin 573 öğretmenimizle, 137 bin 162 öğrencimize eğitim-öğretim hizmeti verildi. İnşallah ikinci dönem de aynı heyecan ve istekle devam edeceğiz. Ben bu dönemde, Osmaniye’mizin eğitimini daha ileriye götürme gayreti gösteren, en üst yöneticisinden başlayarak, görev yapan bütün personelimizi tebrik ediyorum. Burada ailelerin gayreti önemli, öğrencimizin gayret önemli, okul yönetiminin, öğretmenimizin gayret önemli. Dolayısıyla başarıyı getirecek olan hepimizin gayret göstermesi hepimizin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri sadece öğretmenimizin ve okullarımızın işi diye asla düşünemeyiz. Hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu ama ben geldiğim günden bu yana gördüğüm Osmaniye’mizde eğitim ve öğretim hizmetlerimizin çok başarılı çok iyi sonuçlar aldığına birçok defa şahit oldum. Ben bu başarıyı sağlayan il milli eğitim müdürümüze, kadrosuna, gerçekten başarılı kahraman olan öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve velilerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin 2 haftalık tatil döneminin bol bol kitap okuyarak geçirmeleri en faydalı değerlendirme olacaktır. Ayrıca dinlenmelerini, 2. döneme çok güzel hazırlık yaparak çok başarılı, çok istekli bir şekilde başlayıp başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizle bir arada olmaktan bir kez daha çok mutlu oldum. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karne töreni sonrasında Vali Erdinç Yılmaz tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.

Yorumlar (0)
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11