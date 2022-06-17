Osmaniye’de 135 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Osmaniye’de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 135 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mahmut Ali Kirmit İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Osmaniye genelinde 474 okulda 135 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Vali Yılmaz, öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Çocukların karne sevincine ortak olan Vali Erdinç Yılmaz, “Bugün karne günü, çocuklarımızla karne sevincini paylaşıyoruz. Osmaniye olarak eğitimde çok güzel başarılar elde ediyoruz. Bu başarıya imza atan İl Milli Eğitim Müdürümüzü, kadrosunu, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve bu başarıyı gerçekleştiren sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize tatil döneminde bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Bunu yaparak tatil dönemlerini en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Bu dönem 474 okulda 135 Bin öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verildi. Çalışmalarımız inşallah önümüzdeki süreçte de devam edecek. Eğitim ordumuz, geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın yetiştirilmesinde çok önemli görevler düştüğünün bilincinde, azimle, kararlılıkla, vefayla çalışmaya devam edecekler. Biz de bu süreçte eğitimcilerimizin ve çocuklarımızın hep yanında olacağız, hep beraber eğitim öğretimi Osmaniye’mizde daha ileri seviyelere taşıma kararlılığını sürdüreceğiz. Türkiye genelinde üniversite giriş sınavlarında Osmaniye’miz 16. sıraya yükseldi, bu yükselişi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte ilk 10’a, sonra ilk 5’e, daha sonra ilk 3’e ve inşallah zirveye doğru gitmeye kararlıyız. Bu azmimizi, kararlılığımızı sürdürdüğümüz sürece bunu başaracağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum” dedi.