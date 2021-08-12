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Osmaniye Valisi Yılmaz, her hafta bir eve konuk oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

OSMANİYE 12.08.2021, 09:30
Osmaniye Valisi Yılmaz, her hafta bir eve konuk oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, göreve başladığı ilk zamanlardan itibaren geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. İki çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut’unda eşlik ettiği ziyarette çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Her hafta evlerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızla sohbet ediyor, yardımcı olabileceğimiz konularda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz’ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz’a teşekkür etti.
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