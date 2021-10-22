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Osmaniye Valisi konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

OSMANİYE 22.10.2021, 09:19
Osmaniye Valisi konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta da bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut’unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Vatandaşlarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımız ile sohbet ediyoruz, yardımcı olmamızı istedikleri hususlarda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz’ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz’a teşekkür etti.

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