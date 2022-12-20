Osmaniye Okullararası Hentbol Turnuvası tamamlandı

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler-Kızlar Hentbol Turnuvası’nın il birincileri belli oldu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tosyalı Spor Salonu’nda 11 okuldan 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen final maçları ile şampiyonlar belli oldu. 2022-2023 Yılı Okul Sporları Okullar Arası Genç Erkekler-Kızlar Hentbol Turnuvası’nda kızlar kategorisinde birinci Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Samet Aybaba Spor Lisesi, üçüncü Kadirli 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, dördüncü olurken, erkekler kategorisinde ise birinci Samet Aybaba Spor Lisesi, ikinci Şehit Mehmet Karaca Tilki Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Kadirli 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi, dördüncü Oğuz Kağan Anadolu Lisesi oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreni ile takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyon takımlar 5-8 Ocak tarihleri arasında Osmaniye’de yapılacak olan bölgesel grup müsabakalarında kenti temsil edecekler.