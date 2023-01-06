Osmaniye merkez içme suyu ve merkez kanalizasyon projesinde ilk kepçe vuruldu

Osmaniye Belediyesi Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı Projesi için ilk kepçe vuruldu. Kentin alt yapı sorununu uzun yıllar çözüme kavuşturacak olan 340 bin 962 metre yeni içme suyu şebekesi ve 470 bin 734 metre yeni kanalizasyon şebekesi inşaatının yapımına başlanması için, Atatürk Caddesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında tören düzenlendi. Düzenlenen törene, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve firma yetkilileri katıldı. Yapılan dua ve kurban kesiminin ardından, proje için ilk kepçe vuruldu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yapımına başlanılan Merkez İçme Suyu ve Merkez Kanalizasyon Projesi hakkında Vali Erdinç Yılmaz’a bilgi verdi. Başkan Kadir Kara, proje çerçevesinde 32 Milyon Euro hibe, 30,5 milyon Euro ise kredi alındığını belirterek, “Projemiz çerçevesinde, 340 bin 962 metre içme suyu şebekesi döşeyeceğiz. 21 bin 734 tane içme suyu abone bağlantılarını yapacağız ve 4 adet içme suyu deposu yapacağız. Bu çok ciddi anlamda, Osmaniye’de su kesildiği zaman bile belirli bir sürede idare edebilecek kapasitede gücü olacak. Dünya bankası kredisiyle başlamış olduğumuz projemiz ile ilimiz genelinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını sıfırdan yapmış olacağız” dedi.

Bölgesel çalışmalar yapılacak, vatandaş önceden bilgilendirilecek

Çalışmaların halkı rahatsız etmeden yürütüleceğini vurgulayan Başkan kadir Kara, “Almış olduğumuz önlemler ve koyacağımız levhalar ile trafiğin akışını, normal hayatın akışını sıkıntıya uğratmadan, bölgesel çalışmalarla, anlık gelişmelerle yapacağız. Yani burası bittiği anda, buranın hemen üzerini kapatıp trafiğe açacağız. Bölgesel çalışma yapılacak olan bölgelerde vatandaşlarımızı önceden bilgilendireceğiz. Bu çalışmalarımız devam ederken, vatandaşımıza hiçbir mali yük gelmeyecek, cebinden hiçbir kuruş para çıkmayacak. Tamamını biz belediye olarak Dünya Bankasından almış olduğumuz kredi ile karşılamış olacağız” diye konuştu.

Vali Yılmaz: Osmaniye’miz için önemli bir proje

Vali Erdinç Yılmaz ise Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapımı Projesinin, Osmaniye için çok önemli bir çalışma ve çok büyük proje olduğunu belirtti. Vali Yılmaz, “Belediyemiz bu projesi ile içme suyu ve kanalizasyon hizmetini Osmaniye’mize en modern ve en iyi hizmet verecek şekilde inşallah faaliyete geçirecek ve bu çalışmayı bugün başlatmış oldular. Bunun başarılı bir şekilde, en hızlı ve en güzel şekilde devam etmesini diliyorum. Osmaniye’mizin alt yapısının yapılması açısından gerçekten çok önemli bir projedir. Bu projeyi gerçekleştirdiği için, Belediye başkanımıza, belediyemize teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. En güzel hizmetleri çok kıymetli hemşerilerimize sunma açısından bu alt yapı projeleri çok önemli projelerdir. Bu çalışmalar devam ederken, zaman zaman trafikte işleyişte elbette aksamalar olabilir. Bunlar açısından da önlemleri alınmış çalışmalar yapılmış. İnşallah Osmaniyeli hemşerilerimize de en az sıkıntı ve meşgul etmeden trafiği hiç sıkıntıya koymadan, bu çalışmalar yapılacak, bu şekilde hazırlanmış arkadaşlarımız. Bu hassasiyetle devam etmesini diliyorum. Ben bu büyük projenin Osmaniye’mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Kadir Kara ise bugüne kadar yapılan projelere vermiş olduğu desteklerinden dolayı Vali Erdinç Yılmaz’a teşekkür etti.