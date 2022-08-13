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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Can Altundarak atandı.

OSMANİYE 13.08.2022, 12:01
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında görev değişimi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Can Altundarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında da değişiklikler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararnameye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul Tuğgeneralliğe yükselerek Manisa İl Jandarma Komutanlığına atandı. Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Can Altundarak da Osmaniye İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

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