Osmaniye Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı mitral kapak değişimi yapıldı

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahi Servisi tarafından ilk defa kapalı mitral kapak değişimi ameliyat gerçekleştirildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Polikliniği’ne ileri solunum sıkıntısı ve kronik atrial fibrilasyon şikayeti ile gelen Emine Kovuk’a (40) tetkikler yapıldı. Tetkikler sonucunda ileri romatizmal mitral kapak darlığı tespit edilen Kovuk’un kliniğe yatışı yapıldı. Kalp Damar Cerrahi Servisinden Op. Dr. Faruk Başdoğan ve Op. Dr. Cem Lale tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen operasyonla hastaya kapalı mitral kapak değişimi yapıldı.

Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Faruk Başdoğan " Bu operasyon hastanemizde ilk kez gerçekleşti. Hastanın sternumu kesilmeden sağ koltuk altından kapalı yöntemle girilerek kalbine ulaşıldı ve kalpteki romatizma hastalığa bağlı bozuk olan ileri mitral kapak darlığı başarı ile değiştirildi. Bu yöntemde klasik yönteme göre hastanın hastanede kalış süresi ve hastanın iyileşme süresi çok kısa olmaktadır. Şuan hastamızın yoğun bakım da takibi sürmektedir" dedi.