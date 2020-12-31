Osmaniye Devlet Hastanesi 2022’de tamamlanacak
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden 600 yataklı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapımı devam eden 600 yataklı Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yer tahsisi sağlanan, 102 bin 500 metrekare yüzölçümlü arazi üzerine yapımına başlanan Osmaniye Devlet Hastanesinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, Proje Müdürü Timuçin Evci’den bilgi aldı. Evci, “600 yataklı 800 yatak kapasiteli 200 bin metrekare kapalı alana sahip devlet hastanesinde 24 adet ameliyathane ile 182 hasta polikliniği bulunuyor. Şu an hastanenin kaba inşaatı devam ediyor. 2022 yılının Ağustos ayında bitirilmesini planlıyoruz. Hastane 541 adet deprem izolatörü ile depreme son derece dayanıklı olarak inşa edilmektedir” dedi.
Vali Erdinç Yılmaz ise, “Devlet Hastanemiz inşaatı hızla devam ediyor. En kısa sürede tamamlanıp Osmaniyeli vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için gayretle çalışıyoruz. İlimize hayırlı olsun” diye konuştu.İncelemelerinin ardından inşaatta çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, daha sonra inşaat alanından ayrıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12