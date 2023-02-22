Osmaniye Belediyesinden, depremzede çocuklara yönelik moral etkinlikleri

Osmaniye Belediyesi organizasyonunda, depremzede çocuklara yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor. Osmaniyeli tiyatro sanatçısı Aziz Öktem ve ekibinin gönüllü olarak destek verdiği proje çerçevesinde, çadır kentlerde yaşayan çocuklar eğlendirilirken, onlara çeşitli hediyeler verilerek depremin etkisi unutturulmaya çalışılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerden Osmaniye’de çadır kentlerde yaşayan çocuklara yönelik Osmaniye Belediyesi organizasyonunda animasyon gösterileri düzenleniyor. Osmaniyeli tiyatro sanatçısı Aziz Öktem ve ekibi tarafından, DSİ, Atatürk Lisesi, Hokey park alanı, Saimbey İlkokulu, 80. Yıl İlkokulu, Türkmenbeyi İlkokulu, Turan Ortaokulu, Cumhuriyet Meydanı Cumartesi pazarı ve Salı pazarında kurulan çadır kentlerde eğlence programları düzenleniyor. Çeşitli oyunlar oynayıp eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanan çocuklara, depremin olumsuz etkisi unutturulmaya çalışılıyor. Programlar süresince çocuklara, patlamış mısır, pamuklu şeker, çocuk dergileri, çikolata, balon ve çeşitli yiyecekler ikram ediliyor.

Çocukların yüzlerini daima güldürebilmek için çalıştıklarını ve durmaksızın çalışacaklarını ifade eden Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Barınma alanlarımızda animasyon ekiplerimiz kukla gösterisi ve çeşitli oyunlar oynayarak çocuklarımıza eğlenceli dakikalar yaşatılıyor. Depremin olumsuz etkisini unutturmaya çalıştığımız çocuklarımıza oyuncak, boyama kalemi gibi ürünler hediye edip çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Ankara’da yaşayan Osmaniyeli tiyatro sanatçımız Aziz Öktem’e ve ekibine, deprem sonrasında kente gelerek gönüllü olarak bu projemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız, birlikte aşacağız inşallah” dedi.