Osmaniye Belediyesi’nden aile sağlığı merkezlerine gıda ve tıbbi malzeme desteği

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Osmaniye’de yaralar sarılırken, Aile Sağlığı Merkezlerine de gıda, battaniye, su ve tıbbı malzeme destekleri devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ilk saatlerinde kurulan Osmaniye Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen gıda kolileri, kıyafet, çocuk kıyafetleri, bebek maması, çocuk bezi, tıbbi malzeme ve vatandaşların ihtiyaç duyduğu tüm ürünlerin ayrıştırması belediye personelleri tarafından yapılıyor. Ayrıştırması yapılan ürünler yine belediye personelleri tarafından depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılıyor. Bu çerçevede sağlık hizmeti veren kuruluşlarında yanında olmaya devam eden Osmaniye Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi’nde hazırlanan gıda kolisi, su, battaniye ve tıbbi malzemeler belediye personelleri tarafından Aile Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan personellere ulaştırıyor.

Yaşanan depremin ardından Osmaniye Belediyesi’nin Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan personelleri de unutmadığını ifade eden göreviler, kendilerine gönderilen gıda kolisi, su, battaniye ve tıbbi malzemelerden dolayı Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür ettiler.