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Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir tırın dorse tabanına oluşturulan gizli bölmede 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Osmaniye Belediyesi, su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacak
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, enflasyonla mücadele kapsamında belediyenin su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacaklarını belirtti.
OSMANİYE 18.02.2022, 09:18
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, enflasyonla mücadele kapsamında belediyenin su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapacaklarını belirtti.
Başkan Kadir Kara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talepleri ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları ile su fiyatlarında en kısa zamanda yüzde 7 indirime gidilecektir” ifadelerine yer verdi.