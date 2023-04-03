Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayında günlük 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor
OSMANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN RAMAZAN AYINDA DEPREMDEN ETKİLENEN VE İHTİYAÇ SAHİBİ OLAN VATANDAŞLAR İÇİN 30 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK ÜRETİMİ YAPILIYOR.
Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayında depremden etkilenen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılıyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Osmaniye’de yaraların sarılması için her türlü çalışma yapılıyor. Osmaniye Belediyesi de sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların yanında oluyor. Esenevler , Rahime Hatun ve Yeni Mahallelerin de kurulan iftar çadırlarının yanı sıra depremden etkilenen vatandaşlar ve engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların iftarlık sıcak yemekleri de belediye tarafından karşılanıyor. Belediye tarafından günlük olarak üretilen 30 bin kişilik sıcak yemek personeller tarafından bulundukları adreslerinde vatandaşlara ulaştırılıyor.
Osmaniye’de yaşanan deprem felaketinin ilk anından itibaren vatandaşların her an yanında olan Osmaniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ikramlarına devam edeceği kaydedildi.